القاهرة (زمان التركية) – تلقى الأهلي المصري تهنئة خاصة من الاتحادين الدولي والإفريقي بعد انتزاعه للميدالية البرونزية بمونديال الأندية أمام بطل كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي، الخميس، في الدوحة.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التهنئة للنادي الأحمر المصري عبر الحساب الرسمي للاتحاد على “تويتر”.

وكتب “الفيفا”: “الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي”.

كما هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” النادي الأهلي المصري بالفوز بالمركز الثالث وحصده الميدالية البرونزية ‏ببطولة كأس العالم للأندية 2021 في العاصمة القطرية الدوحة على استاد “المدينة التعليمية”.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “للمرة الثانية الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية.. تهانينا لممثل إفريقيا وبطلها”.‏

ويعد الأهلي البطل القياسي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 ألقاب كان آخرها أمام مواطنه الزمالك في نهائي استاد “القاهرة” 2020.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 – 2 بركلات الترجيح على الفريق البرازيلي، ليكرر إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته أمام كلوب أميركا المكسيكي.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حين يستضيف المريخ السوداني الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني.