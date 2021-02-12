القاهرة (زمان التركية) – علق نجم الأهلي المصري محمود عبدالمنعم الملقب بـ”كهربا”، على نيل فريقه الميدالية البرونزية وحلوله بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال تعقيبا على فوز الأهلي: “الحمد لله المركز الثالث وأنا قاعد على السرير.. الحمد لله على نعمة النادي الأهلي.. بشكر الرجالة أخواتي.. والجهاز الفني والإدارة”.

وتابع: “كان نفسي أكون موجود لكن محصلش نصيب.. بشكر الكابتن الخطيب على محاولته لآخر لحظة إني أكون موجود”.

وغاب “كهربا” عن مباراة فريقه الأحمر ضد بالميراس البرازيلي، بسبب خرقه لقواعد الإجراءات الاحترازية المتبعة في مونديال الأندية، رفقة زميله حسين الشحات، عقب مصافحة محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والفريق السابق الذي كان متواجدا بين الجماهير في مباراة بايرن ميونخ بالدور نصف النهائي.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 – 2 بركلات الترجيح على الفريق البرازيلي، ليكرر إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته أمام كلوب أميركا المكسيكي.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حين يستضيف المريخ السوداني الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني.