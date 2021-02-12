أدلى محمد صلاح بتصريحات لموقع ليفربول الرسمي عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي خلال شهر يناير الفائت، ووجه رسالة حماسية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه “الريدز” حاليا.

وقال محمد صلاح: “سعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة لكن دوما ما أقول إن الفريق يأتي في المقام الأول، من الرائع الفوز بالجوائز الفردية لكن علينا التركيز على كسب المباريات والتقدم”.

وتابع: “أعتقد أن شهر (ديسمبر) كان أفضل لكن علينا الفوز بالمباريات بغض النظر عن أي شيء”.

وتمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات، ليتفوق بذلك على جوردان هيندرسون وترينت أرنولد.

وأكمل: “عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا يجعلني سعيدا، لكن عندما تسجل الأهداف وفريقك لا يفوز فإن المشاعر لا تكون جيدة، علينا مواصلة التقدم وأنا أحاول دوما التسجيل لمساعدة الفريق”.

وأردف: “أعتقد أن الجماهير تدعمنا دوما، نفتقدهم في أنفيلد بسبب فيروس كورونا لكني متأكد أنهم يدعموننا دوما، علينا فقط أن نبقى معا ونواصل التقدم للفوز بالمباريات وأهم شيء أن نبقى معا”.

كما أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق جائزة أفضل هدف مع “الريدز” خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها “الفرعون” هذه الجائزة.