الدوحة (زمان التركية) – توج فريق النادي الأهلي المصري بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

وانتهت المباراة بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا اللاتينية بلا أهداف في وقتيها الأصلي والإضافي.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع. وتمكن حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي من التصدي بنجاح للضربة الأخيرة، ومنح بذلك الفوز لفريقه بثلاث ضربات مقابل اثنتين.