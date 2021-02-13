أنقرة (زمان التركية) – يستعرض نجم السلة التركي أنيس كانتر والمحترف في الدوري الأميركي، قريبا جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان الأوروبي.

وسيكون الناشط في مجال حقوق الإنسان نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، أنيس كانتر، من بين المتحدثين المدعوين للمشاركة في ندوة يعقدها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي، عبر تطبيق “زووم”.

وكتب كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك على حسابه على تويتر بخصوص الدعوة “يا له من شرف عظيم. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول” حقوق الإنسان والديمقراطية “.

يذكر أن كانتر قد وصف أردوغان بـ”الدكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه”.

ويعتبر كانتر أن تركيا “تستحق قائداً منفتحاً وديمقراطياً وتقدمياً وذكياً ومتواضعاً، قائداً يتقبل الجميع بغض النظر عن خياراتهم السياسية”.

واللاعب أنس كانتر من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.