واشنطن (زمان التركية)ـــ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيكون هناك عقوبات على المشاركين في مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 -سيل الشمال 2- والمخصص لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إنه عند الانتهاء من بناء مشروع خط الأنابيب وتسجيل المشاركين سيتم تقييم تطبيق العقوبات.

وحول استئناف أنشطة تركيب خط الأنابيب في مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 ( Stream-2)، أجاب نيد برايس على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات جديدة على الشركات المشاركة في هذه الأنشطة في نطاق ميزانية الدفاع لعام 2021.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نحن نراقب أنشطة استكمال خط الأنابيب هذا عن كثب. وإذا حدث ذلك، فسنجري تقييمًا لفرض العقوبات، ولكن دعني أقول، إن العقوبات هي إحدى الأدوات المهمة للغاية التي لدينا. وسنعمل مع شركائنا. الشركاء والحلفاء لضمان أمن الطاقة الأوروبية ضد مثل هذا السلوك المدمر”.

مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن المشروع هو صفقة سيئة، قال برايس، “هذه صفقة سيئة. لأنها تقسم أوروبا. إنها تعرض أوكرانيا وأوروبا الوسطى للتلاعب الروسي. كما لا يتماشى مع أهداف أمن الطاقة التي حددتها تركيا”.

وتوقف بناء المشروع في ديسمبر 2019 ، بعد “تهديدات بفرض عقوبات” من الولايات المتحدة.

قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020، المعروف أيضًا باسم ميزانية الدفاع الأمريكية، احتوى على بند بشأن فرض عقوبات على الشركات البحرية المشاركة في بناء خط أنابيب نورد ستريم -2.

وضعت وزارة الخزانة الأمريكية سفينة مد الأنابيب Fortuna والشركة الروسية KVT-RUS على قائمة العقوبات، المشاركتهم في بناء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي Nord Stream 2 في 19 يناير.

في 24 يناير، أُعلن أن سفينة Fortuna، التي كانت مدرجة في قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة ، قد أعادت بناء North Stream 2 في المياه الدنماركية.

مشروع نورد ستريم 2

مشروع نورد ستريم 2 ، المتوقع أن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 10 مليارات يورو اكتمل 94 في المائة منه حتى الآن، ومن المخطط أن يستخدم شحن 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق سنويًا.

يشمل شركاء المشروع ، الذي تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، شركات مثل Shell و OMV و Engie و Uniper و Wintershall ، بالإضافة إلى مالك المشروع Gazprom.