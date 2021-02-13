عمان (زمان التركية)ــ يعتبر جهاز المناعة خط الدفاع الأول عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير التقليدية، تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تعزز المناعة، نقدم لكم أهم عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم.

من الأمثلة على العصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم الاتي:

1- عصير التفاح والجزر والبرتقال

يعد مثال على عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم، حيث تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل؛ فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

2- البرتقال والجريب فروت

يعد البرتقال والغريب فروت من أهم مصادر فيتامين ج، الذي يكافح البرد والإنفلونزا والذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، كما أن نقص فيتامين ج يمكن أن يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على مكافحة الالتهابات بشكل فعال، وبذلك يعد من الأمثلة على عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم.

3- عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة مثل؛ البيتا كاروتين، وفيتامين ج، والكبريت، والكالسيوم، والحديد، والمنغنيز والبوتاسيوم لذلك يعد مثال على عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم، حيث يساعد هذا الشراب في تعزيز وتحسين وظائف الجهاز المناعي ووظائف الدماغ.

4- المانجا

تعتبر واحدة من أفضل الفواكه المضادة للفيروسات والمهمة لجهاز المناعة، وذلك لأنها تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.

5- خليط الكيوي والفراوله والنعناع

خليط الكيوي والفراولة والنعناع هو عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها المغنيسيوم، والزنك، وحمض الفوليك والفيتامينات مثل؛ فيتامين ج، بالتالي يساعد على زيادة عدد الخلايا بدل التالفة في الجسم، كما يساعد الكيوي على تقوية جهاز المناعة ويحمي من العدوى البكتيرية والالتهابات.

6- عصير البطيخ

هو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.

7- عصير الطماطم

لعصير الطماطم فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الكثير من الأمراض مثل؛ أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

8- الزنجبيل والكمثرى

إذا كنت تعاني من احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات ويعزز الدورة الدموية كما يخفف من الصداع، ويمكن إضافة عصير الكمثرى لتحفيز الجسم على إزالة السموم.

9- الليمون والزنجبيل

لعلاج نزلات البرد عليك تناول عصير الليمون دافئًا بعد غلي شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، وذلك لأن الزنجبيل له دور فعال في قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.

كما أن هذا العصير اللذيذ يقضي على صديد اللوز والتهابات الحلق، ولزيادة قدرتها المضادة للأكسدة وتنقية الجسم من السموم يمكن إضافة القليل من الكركم لهذا الشراب.

10- خليط السبانخ والخس

يعد هذا الخليط مصدر هام جدًا للحديد، ويمكن إضافة البقدونس عليه للحصول على نسبة أعلى من فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الالتهاب وإنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات والأمراض، لذلك يعد مثال على عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم.

11- عصير اليقطين

يوفر اليقطين كميات وافرة من المغنيسيوم للحفاظ على وظيفة العضلات وتعزيز جهاز المناعة، عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم لمقاومة أنواع عديدة من العدوى مثل؛ البرد والإنفلونزا والحمى.

12- مشروب التمر الهندي

يعد مشروب التمر هندي عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم، وذلك لأنه يحتوي على عدد من المضادات الحيوية التي تقتل عددًا من السلالات البكتيرية، كما أنه يفيد في التخفيف من الحموضة الزائدة من الجسم.

يستخدم مشروب التمر الهندي في علاج ارتفاع ضغط الدم وإزالة غازات المعدة و في ترطيب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

13- مشروب العرقسوس

يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال أيضًا، كما أنه يزيد من المادة المخاطية التي تحمي جدار المعدة وتقلل من إفراز أحماض المعدة ويساعد على التئام القرحة أيضًا.

المصدر: ويب طب