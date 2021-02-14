أنقرة (زمان التركية)- قوبل الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارته ولاية ألازيغ شرق تركيا، بصراخ الأهالي في وجه قائلون “نحن جائعون”.

خلال زيارته لولاية ألازيغ، تعرض أردوغان لموقف جعله يتجمد في مكانه ولا ينطق من كثرة الدهشة.

خلال الزيارة صرخ عدد من المواطنين وقالوا “نحن جوعى”.

من بين الحضور، سيدة مسنة قالت لأردوغان: ابني أنهى خدمة في الجيش منذ عامين وهو حاليا عاطل عن العمل يا رئيسنا، أنا جائعة جائعة.

يذكر أنه خلال زيارة أردوغان لولاية ملاطية التركية، قال له أحد المواطنين “نحن لا نستطيع احضار الخبز لبيتنا”، فعلق أردوغان على ذلك قائلا “هذا يبدو مبالغ فيه بالنسبة لي”.

يذكر أن التضخم النقدي ارتفع في تركيا بنسبة 1.68 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى من التوقعات، مقتربا من 15 بالمئة على أساس سنوي.