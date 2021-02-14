أنقرة (زمان التركية) – وصف البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الأسبق، الذي وافته المنية السبت، قدير طوباش، بأنه “مهندس مذبحة الطوارئ وأحد رموزها”.

وكان طوباش قد رحل عن عالمنا أمس السبت في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في ظل معاناته من السرطان، ونعاه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تغريدة على تويتر، ذكر جرجرجلي أوغلو عضو حزب الشعوب الديموقراطي بأنه دائما ما يرفض الحديث بحق أي شخص بعد وفاته، غير أن طوباش كان أحد معالم ومهندس المذبحة التي ارتكبتها السلطات التركية في ظل حالة الطوارئ.

أضاف قائلا: “ليتنا نعيش ونحن نعلم دائما أننا سنموت يوما ما. أدعو له بالرحمة والمغفرة”.

وعلى الصعيد الآخر علّقت تولاي أشيك كولو، زوجة جوكهان أشيك كولو الذي لقي مصرعه داخل مديرية أمن إسطنبول عقب المحاولة الانقلابية ولم يُسمح بدفنه في إسطنبول، وكان سيتم دفنه في “مقابر الخونة” على نبأ وفاة طوباش قائلة: “رحل قدير طوباش وسيعامل بعدل الله. أتساءل ماذا سيقول لزوجي بشأن مقابر الخونة عندما يلقاه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»، (سورة الزلزلة)”.

جدير بالذكر أن أشيك كولو كان قد لقي حتفه أثناء اعتقاله داخل مديرية أمن إسطنبول، بعد فصله من عمله بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وقامت زوجته بدفنه في مسقط رأسه بمدينة قونيا بعدما رفضت السلطات السماح بدفنه في إسطنبول.