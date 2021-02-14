واشنطن (زمان التركية)ــ شكر دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ الولايات المتحدة، محاميه وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في بيان مكتوب بعدما لم يتم إدانته في محاكمة بمجلس الشيوخ.

وفشلت عملية إدانة الرئيس الأمريكي السابق ترامب في تصويت أمس بمجلس الشيوخ.

واتهم ترامب الديمقراطيين بـ “تلطيخ” سيادة القانون واستخدام “العدالة كوسيلة سياسية للانتقام” ، بحجة أن الطلب الثاني للإقالة كان “أعظم عملية مطاردة ساحرات” في تاريخ البلاد.

وقال ترامب إنه حصل على 75 مليون صوت في الانتخابات وأن خصومه لا ينسون ذلك، كما شكر ترامب الملايين من أنصاره.

صرح ترامب أن ما أسماه الحركة التاريخية الوطنية من أجل “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” قد بدأت للتو، وأضاف “لدي الكثير لأشارككم فيه خلال الأشهر المقبلة. أتطلع إلى مواصلة رحلتنا الاستثنائية معًا”.

وبرئت ساحة ترامب، الذي اتهمه الديمقراطيين بالتسبب في الهجوم على الكونغرس يوم 6 يناير وحوكم للمرة الثانية مع طلب بالإقالة.

وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ بأن ترامب مذنب بينما صوت 43 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالحه، ما يعني عدم تحقيق نصاب أغلبية الثلثين، أو 67 صوتًا لإدانة ترامب.

من جهته وصف الرئيس الأميركي جو بايدن عدم إدانة مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه “فصل محزن من تاريخ الولايات يذكّر بأن الديمقراطية هشة، وأنه يجب دائما الدفاع عنها”.

وأضاف بايدن في بيان أن “العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة”.