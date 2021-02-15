أنقرة (زمان التركية)- وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، حزب الشعوب الديمقراطي بأنه دمية سياسية تعمل بأمر من حزب العمال الكردستاني.

واعتبر ألتون أن حزب الشعوب الديمقراطي يعني تنظيم العمال الكردستاني، من خلال بيانه الأخير.

وقال رئيس دائرة الاتصال في تغريدة على تويتر: “نحن نصرخ من هنا بصوت عال. الشعوب الديمقراطي يعني حزب العمال الكردستاني. حزب الشعوب الديمقراطي هو دمية سياسية تعمل بأمر من حزب العمال الكردستاني. لقد رأينا هذا الواقع مرة أخرى اليوم. ورأينا أيضًا أولئك الذين لم يتمكنوا حتى من ذكر اسم حزب العمال الكردستاني، حتى لا يتضرر تحالفهم”.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم حزب العمال الكردستاني بقتل 13 مواطنا تركيا في العراق.

وأمس الأحد، طالب حزب الشعوب الديمقراطي، الحكومة التركية بالعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية مع المتمردين الأكراد ودعا تنظيم حزب العمال الكردستاني لإطلاق سراح جميع الأسرى الأتراك.

وشكك الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، في اتهام الجيش التركي لحزب العمال الكردستاني بقتل الرهائن المختطفين لديه منذ سنوات، طالب منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالتحقيق في واقعة العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في العراق، وكشف التفاصيل الكاملة بخصوص الحادث، خاصة في وقت أكدت فيه مصادر كردية أن الـ13 أسير تركي قتلوا بنيران صديقة، من خلال قصف المقاتلات التركية المعسكر الذي كانوا يحتجزون به خلال العملية العسكرية “مخلب النسر 2”.