أنقرة (زمان التركية)- حذرت منظمة العفو الدولية تركيا من ارتفاع حالات الاختطاف والاختفاء القسري على أراضيها، مطالبة الحكومة بإصدار بيان رسمي حول هذه الحوادث.

وأوضحت ميلانا بويوم من منظمة العفو الدولية، أنها تابعت وقائع مختلفة من حالات الاختطاف والاختفاء القسري التي شهدها تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت بويوم على ضرورة إجراء الحكومة التركية تحقيقات موسعة حول هذه الحوادث.

ومؤخرا في فبراير 2021، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة تطالب بالتحقيق في واقعة اختفاء الحقوقي التركي حسين غالب كوتشوكوزيجيت، منذ 29 من ديسمبر الماضي في العاصمة التركية أنقرة.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.

ومن أبرز حالات الاختطاف التي شهدتها تركيا منذ العام 2016، هي سوناي ألماس المختفي منذ 27 يناير 2016، أيهان أوران مختفي منذ 1 نوفمبر 2016، ومصطفى أوزجور من 21 ديسمبر 2016، دورموش علي تشاتين من 17 مارس 2017، تورجوت تشابان من 31 مارس 2017، حسن قالا من 20 يونيو 2018، ياسين أوجان من 12 فبراير 2019، مصطفى يلماز من 18 فبراير 2019.