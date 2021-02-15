أنقرة (زمان التركية)- طلبت حركة حماس من تركيا الإشراف على الانتخابات العامة المرتقبة في فلسطين.

خلال رسالة بعثها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، طلب هنية، أن تكون أنقرة مشرفة على الانتخابات العامة في فلسطين المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل.

كما أعرب هنية في رسالته لأردوغان عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف المحطات.

ونقل هنية في رسالته لأردوغان نتائج حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مشددا على التزام حركته بـ”العمل على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.

وأنهت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء الماضي اجتماعاتها بالقاهرة، التي استمرت يومين، بتأكيد إجراء الانتخابات العام الجاري، والاتفاق على تشكيل “محكمة قضايا الانتخابات” بالتوافق بين قضاة القدس والضفة وغزة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.