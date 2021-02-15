أنقرة (زمان التركية) – فازت ديبورا كايمبي برئاسة جامعة إدنبره في اسكتلندا التابعة للمملكة المتحدة، التي لجأت إليها قبل نحو 16 عاما هربا من الأوضاع في الكونغو الديمقراطية.

وبهذا أصبحت كايمبي، المحامية السابقة التي ستباشر مهامها في مارس/ آذار القادم، أول رئيسة من أصحاب البشرة السمراء لجامعة إدنبره التي تأسست عام 1582.

وتعد كايمبي هي الرئيسة الرابعة والخمسين للجامعة وثالث سيدة تتولى هذا المنصب.

وعبر حسابها بموقع توتير نشرت كايمبي تغريدة أعلنت خلالها فوزها بانتخابات رئاسة الجامعة، قائلة: “أشعر بالفخر الشديد لاختياري الرئيسة الرابعة والخمسين لجامعة ادنبره، وأتقدم بالشكر الشديد لوطني الكونغو”.

وأضافت كايمبي أن أفريقيا بحاجة إلى أفضل تعليم مؤكدة أنها تعي أهمية هذا المنصب الذي تم إسناده إليها في ظل تلك المرحلة الحرجة.

عضوية المجلس الأسكتلندي للاجئين

تجدر الإشارة إلى أن كايمبي الخبيرة في مجال حقوق الإنسان كانت تعمل في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعضوة برابطة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية بجانب عضويتها في مجلس إدارة المجلس الإسكتلندي للاجئين.

وفي عام 2019 تم تعليق صورة كايمبي على جدار الجمعية الملكية في إدنبره بفضل نجاحاتها وإسهاماتها لتصبح أول سيدة من أصول إفريقية ضمن لوحة شرف الجمعية الملكية في إدنبره.

يُذكر أن كايمبي لجأت إلى المملكة المتحدة في عام 2004 بعدما تعرضت للتهديد من جماعة مسلحة بمسقط رأسها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.