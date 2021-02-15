أنقرة (زمان التركية) – أحرز لاعب كرة القدم المصري، مصطفى محمد، هدفه الرابع مع فريق جالطة سراي التركي، في رابع مباراة يلعبها.

وسجل مصطفى محمد هدفه في مباراة فريقه ضد فريق قاسم باشا ضمن فاعليات الدوري التركي الممتاز وانتهت بنتيجة ١/٢.

والهدف الثاني الذي سجله جالطة سراي أحرزه م أق تورك أوغلو في الدقيقة التاسعة.

أما هدف قاسم باشا الوحيد فقد سجله إسحاق ثيلين في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة يعود جالطة سراي لصدارة الدوري بإجمالي عدد نقاط 51.

أما قاسم باشا فيظل في المرتبة الـ 15 بإجمالي 26 نقطة.

ومنذ المباراة الأولي له جلب المصري مصطفى محمد السعادة لجمهور ناديه الجديد جالطة سراي، لكن على العكس من ذلك تسببت خسارة فريق فنربخشه مؤخرًا أمام جالطه سراي بأول مباراة يشارك فيها مسعود أوزيل مع فنربخشه في إحباط كبير لمشجعي النادي.