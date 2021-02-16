دبي (زمان التركية)ــ حظي خبر انفردت به صحيفة زمان التركية، حول إغلاق مطعم الشيف أوزدمير بوراك في دولة الإمارات بانتشار واسع، ونقل أكثر من 120 موقعًا إخباريًا تفاصيل الخبر عن زمان.

وجاء الخبر المنشور في 14 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان “إغلاق مطعم الشيف بوراق في دبي”.

وجاء في الخبر أنه “تم إغلاق فرع المطعم المعروف باسم CZN Burak بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها إمارة دبي”.

وقبل شهر افتتح بوراك مطعمه في دبي بحضور أحد أمراء العائلة الحاكمة وهو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونقل موقع روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك وصدى البلد وأكثر من 120 موقع إخباري عربي عن زمان خبر غلق مطعم الشيف بوراك في دبي.