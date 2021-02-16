أنقرة (زمان التركية)- يستعد الممثل التركي، كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم “مهند” للعودة لجماهيره من خلال مسلسله الجديد “حكاية غواصة” المصنف في فئة الخيال العلمي.

و”حكاية غواصة” يشارك في بطولته أوزجي أوزبرينتشاك ،ماريتش أرال، أرتان سابان، أجام أوزن، ألبار سالديران.

ويتولى تولجا قاراتشاليك إخراج المسلسل، الذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وتداولت وسائل الإعلام عددا من الصور لموقع تصوير المسلسل الذي في ولاية إزمير.

ويجسد كيفانتش تاتليتوغ​ شخصية أرمان، ويتحدث العمل عن فوضى تسببها بأشعة الشمس التي تودي بحياة الناس. فيسعى أرمان لكشف حقيقة الأمر وسبب حصوله.

والعمل يتألف من عدة مواسم، أما الجزء الأول فهو مكوّن من 8 حلقات.