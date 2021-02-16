أنقرة (زمان التركية) – زعمت وكالة الأنبار الروسية الرسمية (TASS) أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، غادر طرابلس يوم الأحد وهو لا ينتوي العودة إلى ليبيا مرة أخرى.

وكالة الأنباء الروسية الرسمية، نقلت عن مصادر بالحكومة الليبية أنه من الممكن أن السراج غادر ليبيا بشكل دائم رغم تصريحه يوم الأحد الماضي أنه غادر البلاد في إطار رحلة خاصة.

وعلى الصعيد الآخر، نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حسن الحوني، صحة الأخبار المتداولة عن نية السراج عدم العودة إلى ليبيا مرة أخرى.

وكان السراج قد كلف نائبه، أحمد معيتيق يوم الأحد الماضي بتولي مهامه لحين عودته إلى البلاد.

من جانبها أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر مقربة أن السراج، الذي لم يكشف عن وجهته، توجه إلى لندن برفقة زوجته في زيارة خاصة.

فيما زعمت قناة العربية أن الوضع الصحي للسراج متدهور وأنه قد يتخذ قرار بالاستقالة عقب انتخاب الأعضاء الجدد بالمجلس الرئاسي نظرا للوضع السياسي القائم في ليبيا.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي نشر المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، تغريدة زعم خلالها أن السراج سيواصل حياته في لندن وإسطنبول بعدما أغرق اقتصاد البلاد وملأها بالجنود المرتزقة.

وكانت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، قالت إن فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما، دون أن تذكر طبيعة العملية الجراحية.

والسراج متهم بمنح تركيا الفرصة لتعزيز نفوذها في ليبيا، والبحر الأبيض المتوسط، من خلال اتفاقيات عقدت بين أنقرة وطرابلس.