القاهرة (زمان التركية)ــ أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث مروري وقع ليلاً.

وقالت تقارير إخبارية صباح الأربعاء إن الإعلامي المصري البارز اصطدمت سيارته بأخرى نقل مساء الثلاثاء على طريق سريع بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، مما تسبب في إصابته وشخص آخر كان برفقته.

ونقل الإعلامي عمرو أديب عقب الحادث إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ثم غادرها إلى المنزل في وقت لاحق وفق ما أفاد مقربون منه أكدوا استقرار حالته الصحية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لموقع الحادث، تظهر فيها سيارة عمرو أديب مهشمة من الأمام. فيما قال معلقون إن سبب الحادث هو سوء حالة الطقس الذي أدى لصعوبة الرؤية على الطريق.

وعمرو أديب من أبرز الإعلاميين في مصر وهو زوج الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، ويقدم برنامج “أصل الحكاية على شاشة قناة MPC مصر.

http://www.facebook.com/watch/?v=260328075720134