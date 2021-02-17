أنقرة (زمان التركية) – دخل التركي، أوزان كاباك، التاريخ باعتباره أول لاعب تركي يرتدي زي فريق بريطاني في دوري أبطال أوروبا مؤديًا دورًا مميزا.

شارك ليلة أمس الثلاثاء، كاباك في مباراة ليفربول البريطاني، ولايبزنج الألماني، تلك المباراة التي انتهت بنتيجة 0/2 لصالح ليفربول.

وكاباك الذي لعب المباراة بدون أي أخطاء، تم اختياره كواحد من أكثر اللاعبين إنتاجية في المباراة من قبل منصة بيانات كرة القدم الدولية whoscored.com.

كما تم اختيار كاباك، الذي لعب في ليفربول أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، على أنه “رجل المباراة” من قبل الجماهير بسبب أدائه الناجح في المباراة.

وانتخب أوزان كاباك “رجل المباراة” بتأييد 56 بالمائة من 100 ألف و641 شخصًا شاركوا في التصويت، في الوقت الذي حصل فيه جونز على نسبة 16 في المائة وألكسندر أرنولد 6 في المائة ومحمد صلاح بنسبة 22 في المائة.

يذكر أن هدفي ليفربول أحرزهما المصري محمد صلاح في الدقيقة 53، وساديو ماني في الدقيقة 58.

وكان نادى ليفربول الإنجليزى أعلن أوائل فبراير الجاري إنهاء إجراءات انتقال كاباك لاعب شالكه الألمانى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

ولعب أوزان كاباك عامين في الدوري الألماني حيث مثل نادي شتوتجارت قبل أن ينضم إلى شالكه في يوليو 2019 قبل انتقاله إلى ألمانيا ، جاء كاباك في صفوف جالطة سراي ، حيث اكتسب خبرة في دوري أبطال أوروبا بأربع مباريات في البطولة في 2018-19.