أنقرة (زمان التركية)- استنكر نائب الكتلة البرلمانية لحزب الخير، لوطفو تورقان، ضحك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء بأنصاره عقب الإعلان عن مقتل 13 تركيا في شمال العراق.

تورقان قال خلال كلمة له في البرلمان التركي، إن كل شيء اتضح في مؤتمر الرئيس التركي في مدينة ريزة التركية، حيث رصدته عدسات الكاميرات وهو يتحدث عن مقتل 13 جنديًا تركيا شمالي العراق، والضحك يعتلي وجهه.

وتابع توقان: “إذا تعرض أولادي الأربعة لمكروه بسيط، فلن أصمت وسأجعل العالم ضيقا. ماذا يعني الضحك عند مقتل 13 من أبنائنا؟ لا أستطيع هضم هذا التصرف. هل استقبل تنظيم العمال الكردستاني بالطبل والزمر لأنك تعرفه جيدا” في إشارة إلى اصطحاب الجوقة العثمانية في الجيش التركي “مهتران” خلال العملية العسكرية.

وأوضح نائب حزب الخير المعارض أن الحكومة التركية لم تفعل أي شيء لانقاذ هؤلاء الأسرى الذين تم قتلوا، حيث كان يمكن لأردوغان كتابة رسالة إلى زعيم تنظيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يسأله عن الأسرى، بدلا من طلب أصوات الناخبين منه. في إشارة إلى تصويت الناخبين الأكراد لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية.

وشدد تورقان على أن العملية العسكرية في شمال العراق فشلت، مشيرا إلى أنه عندما تنجح أي عملية عسكرية يظهر أردوغان في جميع وسائل الإعلام، بينما عندما تفشل فقط يدلي بتصريحات هنا في البرلمان.

وعلى العكس من الرواية الرسمية لأنقرة قال حزب العمال الكردستاني إن الجيش التركي قصف مركز احتجاز كان يتواجد به المحتجزين الأتراك ما تسبب في مقتلهم.

ويحمل معارضون في تركيا الرئيس رجب أردوغان مسئولية مقتل المختطفين الأتراك خلال عملية “مخلب النسر 2” التي أطلقها الجيش التركي قبل أيام شمال العراق ضد “العمال الكردستاني” من جهة لأنه اعتمد الأسلوب العسكري لا التفاوضي في محاولة تحرير المختطفين، ومن جهة أخرى لأن القضية لم تكن ضمن أولوياته رغم أن المختطفين الذين ينتمي أغلبهم للجيش كانو في قبضة المتمردين منذ سنوات.