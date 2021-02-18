أنقرة (زمان التركية)- أدان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، مقتل 13 تركيا في شمال العراق تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني بالمسئولية عن مقتلهم، معربا عن تعازيه لتركيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن حلف الناتو متضامن مع تركيا في أزمتها بخصوص مقتل الـ13 تركيا.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن بيان الإدانة المشروط، الذي أدلت به في السابق، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية، حملت في بيانها بعد أول اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره التركي مولود تشافوش أوغلو، وتشافوش أوغلو، حزب العمال الكردستاني مسؤولية مقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق، بتصريحات واضحة.

وفي البيان، نقل الوزير بلينكين تعازيه لوفاة الرهائن الأتراك في شمال العراق وأكد وجهة نظر الأتراك بأن إرهابيي حزب العمال الكردستاني مسؤولون عن ذلك.

وكانت وزارت الخارجية أصدرت بيانا متحفظًا، قالت فيه “ندين هذا العمل بأقوى طريقة ممكنة إذا تأكدت أنباء عن أن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن الحادث”، مما أدى إلى رد فعل حاد من تركيا.

وعلى إثر هذا البيان تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية ديفيد مايكل ساترفيلد.

وعلى العكس من الرواية الرسمية لأنقرة قال حزب العمال الكردستاني إن الجيش التركي قصف مركز احتجاز كان يتواجد به المحتجزين الأتراك ما تسبب في مقتلهم.

ويحمل معارضون في تركيا الرئيس رجب أردوغان مسئولية مقتل المختطفين الأتراك خلال عملية “مخلب النسر 2” التي أطلقها الجيش التركي قبل أيام شمال العراق ضد “العمال الكردستاني” من جهة لأنه اعتمد الأسلوب العسكري لا التفاوضي في محاولة تحرير المختطفين، ومن جهة أخرى لأن القضية لم تكن ضمن أولوياته رغم أن المختطفين الذين ينتمي أغلبهم للجيش كانو في قبضة المتمردين منذ سنوات.