أنقرة (زمان التركية)ــ أبقى البنك المركزي التركي على سعر فائدة مزاد إعادة الشراء “الريبو” لمدة أسبوع دون تغيير عند 17 في المائة، وقال إنه يطمح غلى خفض التضخم إلى 5 بالمئة.

قررت لجنة السياسة النقدية المنعقدة اليوم رئاسة محافظ المركزي ناجي أغبال، الإبقاء على سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد ثابتًا عند 17 بالمائة.

وأشار بيان اللجنة إلى تراجع رصيد الحساب الجاري، قائلا “لا يزال تعزيز الطلب المحلي، بسبب الآثار التراكمية لنمو الائتمان المرتفع أثناء الوباء، يؤثر سلبا على رصيد الحساب الجاري. ومع ذلك، بدأ نمو الائتمان في التباطؤ وسط تشديد الأوضاع المالية”.

وحول أسباب ارتفاع التضخم، قال البنك المركزي “لا تزال ظروف الطلب المحلي، وآثار التكلفة التراكمية، ولا سيما آثار سعر الصرف، وزيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية الدولية، والمستويات المرتفعة لتوقعات التضخم تؤثر سلبا على سلوك التسعير وتوقعات التضخم”.

ومن أجل خفض التضخم، يقترب من 15 بالمئة، قال البنك المركزي التركي “سيتم الحفاظ على التوازن بين معدل السياسة النقدية والتضخم الفعلي / المتوقع بشكل حاسم للحفاظ على تأثير مضاد للتضخم قوي من أجل استقرار الأسعار الدائم بلوغ الهدف المرجو 5 في المائة”.

أضاف بيان البنك “إن الحفاظ على موقف السياسة النقدية الصارم بهذه الطريقة، إلى جانب تحقيق استقرار دائم للأسعار، سيعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي بشكل إيجابي من خلال تسهيل انخفاض علاوة مخاطر الدولة، وعكس استبدال العملة، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل”.