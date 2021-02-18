أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية فان شرق تركيا حظر التظاهرات والتجمعات العامة داخل حدود الولاية لمدة أسبوعين، في حين تشن القوات الأمنية حملة اعتقالات واسعة.

ووفق بيان رسمي “تقرر حظر التظاهرات والتجمعات العامة داخل الحدود الجغرافية للولاية لمدة 15 يوما بدء من الثامن عشر من فبراير/ شباط الجاري وحتى الرابع من مارس/ آذار”.

واستند قرار الولاية إلى “المادة السابعة عشر من قانون التظاهرات والتجمعات رقم 2911 وذلك بهدف منع انتشار أعمال العنف والحفاظ على الأمن العام والحقوق والحريات الأساسية”.

ومن اللافت أن الحظر جاء في الوقت الذي تتواصل عمليات التوقيف والاعتقال التي شنتها القوات الأمنية ضد مسؤولين وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بدعوى صلته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 تركيا اختطفهم في عام 2015، ردا على عملية “مخلب النسر 2”.

يذكر أن وزارة الداخلية في تركيا أعلنت الإثنين عن حملة أمنية ضخمة في 40 ولاية أسفرت عن اعتقال 718 شخصًا، بينهم رؤساء شعب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وجائت الاعتقالات بعد الضجة التي أحدثها الإعلان عن مقتل 13 مواطن تركي في شمال العراق كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني منذ سنوات. وشكك أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي في الطريقة التي قتل بها المختطفين، كما ألقوا باللوم على الحكومة في عدم التفاوض مع الخاطفين لإنقاذ الضحايا.