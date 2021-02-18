أنقرة (زمان التركية)- أعلن 250 موسيقيا تركيا تضامنهم مع طلاب جامعة البوسفور المعترضين على الرئيس الجديد المعين لجامعتهم بقرار رئاسي.

ويحتج طلاب طلاب البسفور على قرار الرئيس رجب أردوغان، تعيين القيادي في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو رئيسا للجامعة.

وأوضح الموسيقيون في بيان مشترك أنهم سيظلون دائما مدافعين عن الجامعة المستقلة والديمقراطية، مشيرين إلى أن الطلاب عبروا عن اعتراضاتهم العادلة التي يكفلها الدستور ضد الظلم الذي يعانون منه.

وشدد الموسيقيون على أنهم لا يقبلون أن تحاول السلطة السياسية تصميم الجامعات بطريقتها الخاصة، مطالبين بضرورة عدم تدخل السلطة السياسية في إدارة الجامعات.

ومن أبرز أسماء الموقعين على هذا البيان، أحمد جوفانتش، أحمد أوزجول، أكين ألداس، علي أغري، علي قوجاتبا، أنيل أر أرسلان.

يذكر أنه على مدار أكثر من شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين رئيس جديد لها من خارج الجامعة.

الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة، وتم اعتقال عدد من الطلاب بعد أن تعرضوا للعنف.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

وكشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطيء.