القاهرة (زمان التركية) -وجه مهاجم الزمالك المعار لنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، مصطفى محمد، تحذيرا للنجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد بلال، بعد تجاوز الأخير في حق والدته.

ورد أحمد بلال على سؤال حول ما الذي بينه ومصطفى محمد، خلال مداخلة هاتفية له في إحد البرامج على شاشة قناة “أون تايم سبورتس”، رد بطريقة غير لائقة، تسببت في هجوم الجماهير عليه، حيث قال في رده :”أنا مالي بمصطفى محمد، هو أنا متجوز أمه؟”.

وجاء بعدها رد مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب: “عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض، ليه وأحترم كل آراء الكباتن الكبار وأستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفيهوش أي احترام، أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام”.

ويتألق مصطفى محمد رفقة غلطة سراي منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، حيث أحرز 4 أهداف في أول 4 مباريات له مع فريقه الجديد، وساعده في تصدر الدوري التركي.