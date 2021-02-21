أنقرة (زمان التركية)ــ حافظ فريق غلطة سراي على ريادته بالفوز على فريق ألانيا سبور بهدف مقابل لا شئ ضمن مباريات الأسبوع 26 من الدوري التركي الممتاز.

وأحرز اللاعب إمري كيلينتش الهدف الوحيد في الدقيقة 18 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدارس بهجيشهير.

بهذه النتيجة، رفع غلطة سراي نقاطه إلى 54 وحافظ على المركز الأول. فيما ظل الانيا سبور عند 42 نقطة.

وحقق غلطة سراي فوزا في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الممتاز.

هزم غلطة سراي مؤخرًا: دنيزلي سبور، ملاطية سبور، غازي عنتاب، باشاك شهير، فنربخشة، قاسم باشا، ألانيا سبور خلال هذه الفترة.