القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن بلادها ستتسلم جرعات كبيرة جدا لشحنة من اللقاحات، خلال ساعات معدودة، وسيتم إتاحة تسجيل المواطنين الاسبوع القادم.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس اللجنة العلمية بشأن مستجدات فيروس كورونا، عن الوضع الوبائي في مصر، “إن الفيروس يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي، وتم إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة والجامعات من الذين يواجهون جائحة كورونا، والعمل للقاحات لتلقيح باقي الأطقم الطبية في كافة ربوع مصر حتى في القطاع الخاص”.

أضافت الوزيرة ” خلال ساعات معدودة سوف تتسلم مصر جرعات كبيرة جدا من اللقاحات، وسيتم فتح تسجيل المواطنين الأسبوع القادم، وسوف يتم البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

أضافة الدكتورة هالة زايد “سوف تتلقى مصر مزيدا من الشحنات تقدر بملايين الجرعات خلال الأيام المقبلة، أو آخر الأسبوع الحالي لاعطاء الفرصة التلقيح لكافة المواطنين .. نحن نعمل بشكل دؤب جدا مع هيئة الدواء المصرية من أجل التأكد من جدارة اللقاحات”.