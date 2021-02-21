أنقرة (زمان التركية)- قال استطلاع رأي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب أردوغان، خسر 8% من أصواته في شرق وجنوب شرق الأناضول المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية في، فإنه عندما اقترنت سياسة فرض الوصاية الحكومية على البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي مع الأزمة الاقتصادية، لوحظ أن حزب العدالة والتنمية فقد التأييد الشعبي في المنطقة، وكانت هناك خسارة بنحو 8 في المائة للأصوات المؤيدة له منذ الانتخابات السابقة.

وأوضح استطلاع الرأي الذي شمل محافظات ديار بكر وأورفة وماردين وفان وباتمان وموش وبيتليس وكارس وأغري وبينجول في شرق وجنوب تركيا، أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية التي بلغت 25.9% في العام 2018، وصلت إلى 18% في 2012.

وبلغت نسبة التصويت لحزب الشعوب الديمقراطية في هذه المناطق 40.3%. أما نسبة التصويت لحزب الشعب الجمهوري فوصلت إلى 5.8 بالمائة، مسجلة زيادة قدرها 2.2%.

وخلال سؤال المشاركين عن أكبر أزمات تركيا، أوضح 61.4% أن الأزمة هي الاقتصاد والبطالة، بينما قال 16.9% إنها الأزمة الكردية، و أشار 4.9 % إلى بيئة العنف والنزاع، بينما أكد 2% أن الحكومة الحالية هي الأزمة.