أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت القروض الفردية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية في تركيا بنحو 40 في المئة لتسجل 867 مليار ليرة.

ذكرت صحيفة سوزجو أن ملايين المواطنين لجأوا للبنوك في تركيا العام الماضي للحصول على قروض مشيرة إلى ارتفاع القروض الفردية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الغير بنكية في تركيا بنحو 40 في المئة لتسجل 867 مليار ليرة.

تضاعف القروض الفردية في مدينة شرناق

وفي هذا السياق نشر مركز المخاطر باتحاد البنوك التركي تقريره الخاص بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث كشف التقرير الواقع الخطير لعملية الاقتراض خلال عام 2020. وأوضح التقرير أن عدد الافراد الحاصلين على قروض فردية ارتفع بنحو 2.1 مليون شخص خلال عام واحد ليسجل إجماليهم 34 مليون شخص.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من القروض نحو 6 آلا ليرة ليسجل 25 ألف و484 ليرة.

وتصدرت مدينة شرناق قائمة المدن التركية التي سجلت أعلى ارتفاعا في القروض الفردية خلال 12 شهرا بزيادة بلغت 73 في المئة. وجاءت هكاري في المرتبة الثانية بواقع 69.3 في المئة ثم موش في المرتبة الثالثة بواقع 60.5 في المئة.

وتصدر مدن أنقرة وإزمير ومرسين قائمة أعلى المدن التركية في متوسط نصيب الشخص من إجمالي القروض الفردية بما يشمل بطاقات الائتمان.

وتراجع إجمالي القروض الفردية وقروض بطاقات الائتمان الغير محصلة إلى 16.9 مليار ليرة نتيجة لرفع السلطات التركية مدة إعادة هيكلة الديون وبدء الملاحقة القانونية للديون الغير محصلة إلى 180 يوما.

وشهد عام 2020 زيادة محدودة في عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم من خلال تعويم قروضهم غير المحصلة.

وخلال هذا العام كبحت الحكومة التركية القروض الفردية بعدما تسببت في انفجارها خلال العام الماضي لإنعاش الاقتصاد، غير أن حجم القروض الفردية التي حصل عليها المواطنون بالفعل بلغ 867 مليار دولار.

هذا وارتفع عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم بسبب القروض الفردية وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم إلى 3 مليون و 471 ألف و494 شخصا.