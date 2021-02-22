أنقرة (زمان التركية)- تستعد الحكومة اليونانية لتركيب رادارات حديثة بمدى 3.5-15 كيلومتر و11 كاميرا على حدود نهر ميريتش، لمراقبة الوضع على الحدود مع تركيا.

وسيتم تركيب الكاميرات والرادارات اليونانية التي طلبتها أثينا في أواخر عام 2019، على حدود ميريتش بنهاية مايو، وفقًا للعقد.

وبعض هذه الرادارات ستتمكن من مراقبة عمق تركيا بمدى 15 كيلومتر في الوقت الحقيقي.

وكان قد تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانة المطلوبة لتركيب أعمدة معدنية لوضع الكاميرا.

كما أن بناء جدار من الصلب يبلغ طوله 26.5 كيلومترًا وارتفاعه حوالي 4.5 متر على حدود ميريتش مستمر أيضًا. واكتمل بناء جزء بطول 2.3 كيلومتر من الجدار تقدر تكلفته بنحو 63 مليون يورو.

وفي غضون ذلك، تم زيادة ارتفاع شبكة الأسلاك التي يبلغ طولها 12.5 كيلومترًا، والتي تم بناؤها في عام 2012 في منطقة كراجاك بالقرب من كاستانس، مقابل بازاركولي، من 4 أمتار إلى 5 أمتار.

تحتفظ خدمة الشرطة اليونانية أيضًا بجهازي LRAD (صوتي طويل المدى) في ألكساندروبوليس بالقرب من الحدود لاستخدامها ضد المهاجرين غير الشرعيين عند الضرورة. يمكن أن تنتشر الموجات الصوتية المنبعثة من جهاز LRAD حتى 2 كيلومتر. يمكن أن يؤدي رفع مستوى الديسيبل إلى الإصابة بالصمم الدائم.

وأشارت الحكومة اليونانية إلى أن كل هذه التدابير تأتي للحد من تسلل المهاجرين.

وشهدت المنطقة الحدودية في الربع الأول من العام الماضي، مواجهات بين المهاجرين وقوت الامن، حينما أصدر الرئيس التركي أردوغان أواخر فبراير الماضي تعليمات بفتح الحدود أمام اللاجئين.