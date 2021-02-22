أنقرة (زمان التركية)- كشف برلماني تركي معارض أن العجز في مؤسسة الضمان الاجتماعي آخذ في الازدياد، مشيرا إلى أن هناك انهيار في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للموظفين والمتقاعدين، بينما يتم استغلال ميزانية المؤسسة في دعم المستشفيات الخاصة.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، أردوغان توبراك، كشف أن وزارة الخزانة التركية ستدعم مؤسسة الضمان الاجتماعي، بقيمة 250 مليار ليرة.

وأوضح توبراك أنه: “نظرًا لأن الأقساط المخصومة من دافعي الأقساط النشطين وتخصيص الميزانية المخصص لـ مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يغطي هذا، فإن المبلغ المحول من الخزانة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي هو 232 مليار ليرة تركية في 11 شهرًا. سيتجاوز هذا المبلغ 250 مليار عندما يتم إصدار بيانات نهاية العام”.

أضاف منتقدا “يرفضون زيادة الراتب للمتقاعدين من أجل تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى النظام الصحي الخاص. وسلاسل المستشفيات الخاصة ومستشفيات المدينة. لقد أصبحت مؤسسة الضمان الاجتماعي ممولًا للمؤسسات الصحية الخاصة”.

أضاف “بحلول نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين 20 مليوناً و441 ألف شخص ، وكان هذا الرقم قبل خمس سنوات 19 مليوناً و 217 ألفاً في عام 2015. في غضون خمس سنوات، زاد عدد الأشخاص الذين يعملون بنشاط مؤمن عليهم ويدفعون أقساط التأمين بمقدار 1.2 مليون فقط ، ليصبح 220 ألفًا كل عام”.

وأكد توبراق أن هذه الزيادة في عدد العاطلين عن العمل إلى 10 ملايين اعتبارًا من نوفمبر، تكشف عن سبب عدم زيادة عدد الموظفين الذين يدفعون أقساطًا نشطة.

وأضاف توبراق أنه في نفس فترة الخمس سنوات، زاد عدد المتقاعدين من الضمان الاجتماعي بمقدار مليون و 870 ألف شخص. بعبارة أخرى ، بينما زاد عدد الموظفين العاملين في الضمان الاجتماعي بمقدار 220 ألفًا سنويًا خلال 5 سنوات، زاد عدد المتقاعدين بمقدار 375 ألفًا سنويًا.