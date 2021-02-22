أنقرة (زمان التركية) – تكبدت هيئة الإعلانات الصحفية في تركيا خسائر بقيمة 12 مليون و776 ألف ليرة خلال عام 2020، الذي أنفقت فيه ميزانيتها على تطوير مبانيها.

الهيئة أنفقت 25 مليون و107 آلاف ليرة على مبناها بمنطقة يني بوسنا في مدينة إسطنبول وأنفقت 7 ملايين و415 ألف ليرة على التعديلات وأعمال الديكور بمبنى الخدمة التابع للإدارة العامة في “مارتر” بمدينة إسطنبول أيضا.

وتشير الحصيلة الختامية لعامي 2019 و2020 إلى تكبد الهيئة خسائر بقيمة 5 ملايين و142 ألف و338 ليرة خلال عام 2019 وارتفاع خسائرها خلال عام 2020 بنحو 142 ألف لتسجل 12 مليون و776 ألف ليرة.

وفي عام 2019 بلغ إجمالي أصول الهيئة 198 مليون و534 ألف و874 ليرة، غير أن هذه النسبة تراجعت بنحو 5 ملايين و142 ألف و338 ليرة خلال عام 2020 لتسجل 184 مليون و392 ألف و536 ليرة.

وخلال العامين الماضيين لم تعدَّ الهيئة تقريرًا عن توزيع الأرباح نظرا لعدم تسجيلها أية أرباح.

وتم إدراج الأموال التي أنفقتها الهيئة على الاستثمارات كملحوظة هامشية ضمن الموازنة الختامية المنشورة بالجريدة الرسمية.

وأنفقت الهيئة أيضا 561 ألف و407 ليرات و71 قرشا على أعمال إنشاء وتعديل إدارة فرع الهيئة بإسطنبول ليصل بهذا إجمالي الأموال المنفقة على أبنية الهيئة إلى 33 مليون و84 ألف و548 ليرة.

هذا وأشارت الموازنة الختامية أيضا إلى بيع الهيئة للمركبات التابعة لها، حيث تضمن بند المركبات بالموازنة الختامية لعام 2019 مبلغ مليون و215 ألف و481 ليرة و63 قرشا، غير أن هذا المبلغ انخفض خلال الموازنة الختامية لعام 2020 إلى 574 ألف و680 ليرة و70 قرشا.