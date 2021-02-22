أنقرة (زمان التركية)- أقدم مواطن تركي على الانتحار وتبعه نجله في ولاية وان شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية بسبب ضغط الديون المتراكمة عليهما.

وكان الشاب الذي يدعى “S. A” والذي ينتج معدات المطبخ الصناعية، اقترض 4 ملايين ليرة تركية من السوق، واختفى لمدة 10 أيام.

خلال هذه المدة، تدافع الدائنون على منزل والده الذي يدعى “F. A” ويبلغ من العمر 65 عاما، لم يتحمل الأب ضغط الدائنين واختفاء ابنه، وشنق نفسه على شجرة.

عندما علم الابن بانتحار والده، انتحر هو الآخر في غرفته بإحدى الفنادق في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

وقال أحد الأقارب، الذي قدم معلومات حول الموضوع ولم يرغب في الكشف عن اسمه، “إن أمور “S. A” يبدو أنها لم تسر على ما يرام وخسر ما اقترضه، ونتيجة للتهديدات والضغوط، انتحر الرجلان”.

ومن المقرر أن يقام عزاء الأب والابن في مدينة مرسين جنوب البلاد.

أقدم 1370 شخصًا على الانتحار في تركيا بسبب الفقر منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء التركي في 2020، مع حدوث 566 حالة انتحار في 2018 و2019.

صحيفة جمهوريت اليومية ذكرت أن الفقر كان سبب 7.3 بالمئة من حالات الانتحار في تركيا في 2018، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 9.4 بالمئة في 2019.