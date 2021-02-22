أنقرة (زمان التركية)- قال حزب الشعوب الديمقراطي، في تركيا، إن وزير الداخلية سليمان صويلو، يستغل حزبهم في حربه مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، على السلطة.

الشعوب الديمقراطي ذو الأغلبية الكردية، أصدر بيانا للرد على استهداف صويلو حزبهم بعد شن العملية العسكرية التركية شمالي العراق والتي أعلن عقبها عن مقتل 13 تركيا كانو رهينة لدى حزب العمال الكردستاني.

وفي محاولة لإدانة الحزب بالإرهاب، عرض الوزير صورا لنواب من الحزب الكردي قال إنهم ذهبوا إلى حزب العمال الكردستاني خلال مفاوضات السلام التي نظمتها الحكومة مع تنظيم العمال الكردستاني.

وأوضح الحزب في بيانه أن تصرفات وزير الداخلية هي “عجز عميق”، مشيرا إلى أنه خلال مفاوضات السلام التي أجرتها الحكومة التركية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك رجب اردوغان مع حزب العمال الكردستاني، لم تتم خلالها ولو زيارة واحدة إلى جبال قنديل دون علم الحكومة نفسها.

وأكد البيان أنه خلال كل زيارة كان يتم نقل آخر مستجدات الأمور بين الحكومة التركية وعبد الله أوجلان، إلى المسؤولين في جبال قنديل. وكان يتم إبلاغ أردوغان بشكل مستمر بكل ما يحدث.

وتابع البيان: “إن حزب الشعوب الديمقراطي وعلى رأسهم رئيسته المشارك برفين بولدان، ذهبوا إلى جبال قنديل لعدم قدرة الحكومة على الذهاب إلى هناك وإجراء مفاوضات مع العمال الكردستاني.

اعتبر البيان أن “صويلو الآن من خلال نشر هذه الصور، يتحدث عن خطايا أردوغان، وليس خطايا الحزب الكردي. وزير الداخلية التركي يستغل الحزب الكردي في حربه مع أردوغان على السلطة”.

وختم البيان بقول: “لن يرضخ أي شخص من حزب الشعوب الديمقراطي لافتراءاتك ولن يخشى تهديداتك. حتى لو بقي عضو واحد فقط من حزب الشعوب الديمقراطي، فسنواصل التساؤل عما حدث في قار-عملية مخلب النسر 2-. نستمد قوتنا من الوقوف مع الحق “.

وتقول تحليلات واستطلاع رأي أجري مؤخرًا إن سليمان صويلو نائب الرئيس رجب أردوغان في حزب العدالة والتنمية الحاكمة، يعتبر الرجل الثاني في الحزب بعد أردوغان.