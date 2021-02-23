أنقرة (زمان التركية) – كذب اقتصادي تركي، الرئيس رجب أردوغان الذي حاول إظهار رصيد ضخم لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي.

وكشف الاقتصادي مصطفى سونماز، كيف حاول أردوغان، خداع أنصاره خلال المؤتمر الدوري السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير.

الرئيس التركي زعم أن احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بلغ اليوم 95 مليار دولار بعدما كان يقدر بـ27.5 مليار دولار فور تولي حزب العدالة والتنمية سدة الحكم.

وعبر تويتر نشر سونماز تغريدة فصل فيها الأمر، قائلا: “كبير الخبراء الاقتصاديين أردوغان تحدث عن امتلاك تركيا احتياطي نقد أجنبي بقيمة 95 مليار دولار! هذا الإجمالي أما الصافي فيبلغ 14 مليار دولار. وإجمالي المقايضات المالية (SWAP) أي النقود الأجنبية المستأجرة يقدر بـ59 مليار دولار. لذا إذا حذفنا إجمالي قيمة المقايضات المالية يتبين أن صافي احتياطي النقد الأجنبي يبلغ سالب 45 مليار دولار”.

ويعتبر البنك المركزي التركي من أعلى البنوك في العالم في فقدان رصيد احتياطي النقد الأجنبي. ويحاول البنك تعويض ذلك من خلال زيادة رصيده من الذهب.

ووفق احدث البيانات، فقد رصيد احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 12 فبراير 646 مليون دولار. وأصبح رصيد النقد الأجنبي لدى “المركزي التركي” 53 مليار دولار و 720 مليون دولار، بعد أن كان إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 54 مليار و366 مليون دولار في 5 فبراير.

وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5 بالمئة للتضخم النقدي، يقترب التضخم في تركيا بالوقت الحالي من 15 بالمئة ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.