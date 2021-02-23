أثينا (زمان التركية)ــ اختتم وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس الإثنين زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استمرت ثلاثة أيام رافقه فيها رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس.

التقى باناجيوتوبولوس وزير الدولة الإماراتي المسؤول عن شؤون الدفاع محمد أحمد البواردي.

خلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الحالية وآفاق توسيع العلاقات الدفاعية لبلدينا ، حسبما غرد الوزير اليوناني.

بعد ذلك، قام الوزير اليوناني بزيارة إلى ميناء زايد والفرقاطة اليونانية “هيدرا” ضمن فعاليات معرض آيدكس 2021 الدولي للدفاع ومعرض نافدكس 2021 للدفاع البحري والأمن البحري في أبوظبي.

والتقى وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، الأحد، بولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

جرى خلال الاجتماع بحث التطورات الجيوسياسية في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في الدفاع.

وأكد باناجيوتوبولوس أن علاقة اليونان الاستراتيجية مع الإمارات عززت الأمن والاستقرار في المنطقة الكبرى.

وكتب الوزير على تويتر “لقائي اليوم في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان بناء للغاية”.

ووقعت اليونان والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات أهمها “بند المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة هجوم طرف ثالث” الذي ينظر إليه على أنه يستهدف تركيا على وجه التحديد.

ومن المتوقع أن يثمر التعاون اليوناني الإماراتي عن تقاسم الثروة في شرق البحر المتوسط.

وانتقدت أنقرة مؤخرًا انعقاد منتدى الصداقة في اليونان الذي جمع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واعتبرته معاديًا لها.