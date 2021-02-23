أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية اعتقال 13 عسكريا في حملات أمنية شنتها بـ 11 مدينة مركزها مدينة أضنة.

وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية قرارات صادرة بحق 13 ضابط صف عامل يزعم استخدامهم تطبيق بايلوك وذلك في إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أضنة.

وتطبيق “بايلوك” تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، وتزعم أن مخططي انقلاب 2016 استخدموه.

وعقب اعتقالهم تم اقتياد المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم بولاية أضنة، إلى مديرية الأمن بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.