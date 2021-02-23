أنقرة (زمان التركية) – تراجعت القوة الشرائية لدى شريحة من المواطنين في تركيا نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية.

وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5 بالمئة للتضخم النقدي، يقترب التضخم في تركيا بالوقت الحالي من 15 بالمئة ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

الباعة في منطقة قوشتبه في قلب مدينة إسطنبول اتجهوا إلى بيع زيت عباد الشمس الذي ارتفع سعره مؤخرًا بشكل جنوني في أكواب بعد أن بات الموطان العادي لا يتحمل دفع سعر قارورة الزيت الكاملة.

قناة Haberglobal أجرت جولة في المحال التجارية بمنطقة قوشتبه، التي تقع في قلب مدينة إسطنبول وعكست اللقاءات، التي أجراها الفريق الإعلامي مع الباعة بالمنطقة، الواقع المؤلم للشارع التركي في الآونة الأخيرة.

وتبين أن سكان المنطقة أصبحوا يشترون السلع الغذائية بالجرامات والقطعة. وبات البعض يشترون الشاي والسكر وزيت عباد الشمس بالكوب، حيث تتراوح أسعارهم بين ليرة وليرتين في حين يبلغ سعر حفاضة الطفل الواحدة ليرة ونصف.

وراتفع سعر زيت عباد الشمس بشكل جنوني ليبلغ 145.90 ليرة، فيما زاد مؤخرا سعر كيلوجرام السكر من 3.57 ليرة إلى 3.93 ليرة بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها.