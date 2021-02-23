أنقرة (زمان التركية)- لا يعرف الكثيرون أن النجم التركي الشاب، جان يامان، الذي اشتهر من خلال مسلسل “الطائر المبكر”، قد عمل بالمحاماة قبل دخوله عالم التمثيل.

يامان الذي تعلم في المدرسة الثانوية الإيطالية، تخرج من كلية الحقوق بجامعة يادي تبه عام 2012.

وبعد التخرج، عمل يامان كمحام لمدة ستة أشهر في مؤسسة مشهورة عالميًا لمدة عام واحد من التدريب الإجباري.

يذكر أن يامان كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد إعلانه في يوم الحب، عن ارتباطه بالإيطالية الجميلة ديليتا لويتا، حيث نشر صورة تجمعه بها مع إيموجي القلب ليكون بذلك أو إعلان رسمي عن هذه العلاقة.

وعرض يامان بعد ذلك الزواج على حبيبته الإيطالية الجميلة ديليتا لويتا Diletta Leotta بطريقة رومانسية رقيقة، باستخدام طائرة درون صغيرة رفعت لافتة مكتوب عليها: ديليتا، هل تتزوجيني؟ أنا أحبك.

يذكر أن يامان من مواليد 8 نوفمبر عام 1989، واشتهر من خلال مسلسلات “البدر، الطائر المبكر، السيد الخطأ”.