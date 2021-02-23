أنقرة (زمان التركية)- عثر تلميذ تركي، يدى محمد أطاش، على مبلغ 20 ألف ليرة، خلال سيره على طريق كهرمان مرعش-غازي عنتاب السريع.

أطاش البالغ من العمر 16 عاما، توجه إلى مركز الشرطة مباشرة بعد عثوره على الأموال لتسليمها. في نفس التوقيت تقدم محمد جوزوكارا ببلاغ للشرطة يفيد بضياع 20 ألف ليرة منه.

وبعد التحريات التي أجرتها الشرطة، تبين أن الأموال التي عثر عليها أطاش هي ملك لجوزوكارا، وتم تسليمه إياها.

وشكر جوزوكارا التلميذ الأمين، مشيرا إلى أن أطاش سيكون قدوة لكل المواطنين في تركيا.

الطالب أطاش الذي حصل على مكافأة 400 ليرة، أوضح أنه فور رؤيته للأموال في الشارع، قرر تسليمها لصاحبها دون تردد لذلك توجه إلى مركز الشرطة.