أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة جديدة أن الاكثار من تناول الحبوب المصنعة أكثر خطورة على الصحة مما يعتقد الناس.

وأشارت الدراسة الجديد المنشورة في المجلة الطبية البريطانية إلى العلاقة بين الإكثار من تناول الحبوب المصنعة كالخبز الأبيض والكرواسون وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

وخلال دراسة “الوبائيات الحضرية والريفية المستقبلية” تم دراسة الأنظمة الغذائية للمجتمعات الإنسانية المختلفة في دول العالم ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع، حيث شارك 137 ألف و130 شخص من 21 دولة في الدراسة التحليلية التي استغرقت 16 عاما.

وتوصل الباحثون إلى ارتفاع كبير في معدلات استهلاك الحبوب المصنعة والسكر المصنع على مدار السنوات.

وتنقسم الحبوب إلى ثلاثة أنواع ألا وهي الحبوب المصنعة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض. وتتضمن الحبوب المصنعة الخبز والمعكرونة\ الشعرية البيضاء ومنتجات الدقيق الأبيض كحبوب الإفطار والمقرمشات والحلوة والمخبوزات التي تتضمن الحبوب المصنعة.

وتتضمن الحبوب الكاملة منتجات القمح الكامل والحبوب الكاملة البكر أو المكسورة كالشوفان سريع الطهي.

وأوضحت الدراسة أن تناول أكثر من ست حصص يوميا يؤدي إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنحو 27 في المئة وخطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 33 في المئة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 47 في المئة.

من جانبه أفاد سكوت لاير، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة ويعمل في جامعة سايمون فريزر، أن هذه الدراسة أكدت مرة أخرى صحة الدراسات السابقة التي أثبتت أن التغذية الصحية تشمل الحد من استخدام الأطعمة المصنعة والمكررة.

هذا ولم ترصد الدراسة أية تأثيرات سلبية لتناول الحبوب الكاملة أو الأرز الأبيض على الصحة.