أنقرة (زمان التركية)- قالت تقارير تركية إن مجموعة مقاتلات اليونانية تحرشت بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن التحرش اليوناني تم بإطلاق مقاتلة من طراز F16 من ضمن 4 مقاتلات، أعيرة على بعد ميلين بحريين من السفينة التركية بالقرب من جزيرة ليمنوس، وهي جزيرة يونانية في الجزء الشمالي من بحر إيجه.

وخلال تعليق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على الواقعة، أكد أن المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، مشيرا إلى أنه تم الرد على التحرش الأخير (بسفينة الأبحاث التركية) في إطار القانون.

وأضاف أكار أن موقفهم واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، كما أن الرد على هذه التحرشات واضح أيضا.

يذكر أن السفينة التركية كانت تجري مسحوح هيدروغرافيا في المياه الدولية في شمال بحر إيجة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال السفينة التركية في المنطقة حتى 2 مارس/آذار.