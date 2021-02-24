أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي بجريدة يني شاغ التركية مراد أغيرال، عن تلقيه تهديدات عقب تناوله ادعاءات الفساد بحق رئيس بلدية أنقرة السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أقيل من منصبه، مليح جوكشاك.

وفي كتابه بعنوان “parsel parsel” تناول أغيرال الادعاءات المتداولة حول تورط جوكشاك في أعمال فساد.

وعبر حسابه على تويتر نشر أغيرال تغريدة موجهة إلى وزير الداخلية، سليمان سويلو، ووزير العدل، عبد المجيد جول، أشار خلالها إلى تلقيه رسالة تهديدات بالقتل تحمل عبارات “لن تنجو” و”سنستأصلك”، قائلا: “إن أصاب عائلتي وأبنائي مكروه فإن المسؤول الوحيد عن هذا هما مليح جوكشاك وعثمان جوشاك الذين يستهدفاني منذ أيام ويدفعون البعض للاتصال بالصحيفة التي أعمل بها لتهديدي”.

جوكشاك عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، اجبره أردوغان على الاستقالة من منصبه في عام 2017 في إطار التعديلات التي أجراها بدعوى وجود “تآكل” في بعض كوادر الحزب،