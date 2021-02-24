أنقرة (زمان التركية)- بينما لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محاولاته إثناء الولايات المتحدة عن دعم قوت سوريا الديموقراطية “قسد” حليفها في شرق سوريا، تؤكد الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا استمرار الدعم لحلفائها في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

في تأكيد جديد على موصلة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن العمل مع “قسد”، قال العقيد واين ماروتو، الناطق باسم قوات التحالف الدولي ضد “داعش”، إنهم مستمرون في دعم قوات سوريا الديمقراطية.

هذا الإعلان جاء عقب تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه: “لم نر الدعم والتضامن الذي أردناه من حليفنا في الناتو، خاصة في محاربة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وامتداداتها”.

ومن خلال منشورين (أحدهما بالعربية والآخر بالانجليزية) على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماروتو إن مهمة التحالف في شمال شرق سوريا لم تتغير. يعمل التحالف مع والى جانب ومن خلال شريكنا قوات قسد لتحقيق هزيمة داعش.

وتابع ماروتو: “يقوم التحالف بتسيير دوريات أمنية بشكل منتظم لغرض إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد. لا توجد زيادة في حجم القوات والقواعد”.

كما نشر ماروتو صورة لأطفال المنطقة مع جندي أمريكي يقف أمام عربة مدرعة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي رفض الخميس الماضي إدانة قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، تعليقا على انزعاج أنقرة من إدانة “قسد” للعملية العسكرية التركية “مخلب النسر 2” شمال العراق.

وإجابة على سؤال مراسل وكالة الأناضول، قال كيربي بشكل حاسم: “لن أدخل هنا في نقاش فردي. نحن نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية المحلية في سوريا، وهذا لم يتغير”.

وفي ظل إصراره على إقناع واشنطن بضرورة التخلي عن دعم القوات الكردية في سوريا، كان الرئيس التركي، زعم مؤخرًا أن أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على علاقة بالقوات الكردية في سوريا.

وادعى أردوغان تواصل مدبري اقتحام الكونغرس الأمريكي بوحدات حماية الشعب الكردية النواة الأساسية في قوات سوريا الديمقراطية، مفيدا أن اقتحام الكونغرس الأمريكي كشف مرة أخرى أن الإرهاب معاد للإنسانية والديمقراطية.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه خلال رسالة مصورة لبرنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق البث الدائم لقناة TASC TV الخاصة باللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية.

وقوات سوريا الديمقراطية هي الحليف الرئيس للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شمال سوريا.