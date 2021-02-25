أنقرة (زمان التركية)- أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقوع محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وعقب محاولة الانقلاب، أقال باشينيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ودعا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان، رفضا لـ”محاولة الانقلاب”.

وكانت القوات المسلحة في أرمينيا طالبت اليوم الخميس، في بيان، باستقالة باشينيان وحكومته.

وتظاهر الآلاف في العاصمة الأرمينية “يريفان”، الثلاثاء الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع أذربيجان لإنهاء القتال الأخير بين الجانبين.

وكانت تركيا قدمت دعما كبيرا لأذربيجان في مواجهاتها العسكرية مع أرمينيا.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، إدانة بلاده الشديدة لمحاولة الانقلاب العسكري في أرمينيا.

وقال تشافوش أوغلو “ندين بشدة محاولة الانقلاب في أرمينيا. نحن ضد أي انقلاب أو محاولة انقلاب في أي مكان في العالم”.