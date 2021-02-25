أنقرة (زمان التركية)- مع صعوبة تحمل محدود الدخل في تركيا ثمن قارورة زيت عباد الشمس الذي زاد سعره بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، طرحت شركات الإنتاج عبوات نصف لتر في المتاجر والأسواق.

وكانت تبلغ سعة قارورة الزيت في تركيا 5 لترات لكن امتلاكها أصبح ليس بالسهل بعدما زاد سعرها بما يقرب من 60 في المائة منذ أواخر العام الماضي.

سعر قارورة زيت عباد الشمس سعة 5 لترات أصبح 80 ليرة تركية.

ومع الزيادة الحتمية في أسعار زيت عباد الشمس، طرحت عبوات سعة نصف لتر بعد عبوات سعة 1 لتر.

وتعتمد تركيا بشكل أساسي على الاستيراد لسد حاجتها من زيت عباد الشمس.

ونشر نائب حزب الخير، إسماعيل تاتلي أوغلو، صورة زجاجة زيت عباد الشمس سعة نصف لتر على تويتر، قائلًا: “النظام الحالي يبيع الزيت السائل في زجاجة كولونيا نصف لتر”.

وفي وقت سابق قال تقرير إن الباعة في منطقة قوشتبه في قلب مدينة إسطنبول اتجهوا إلى بيع زيت عباد الشمس في أكواب بعد أن بات المواطن العادي لا يتحمل دفع سعر قارورة الزيت كاملة.

وتراجعت القوة الشرائية لدى شريحة من المواطنين في تركيا نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية.

ووفق هيئة الإحصاء التركية انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير الجاري بنسبة 0.5 في المائة نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء.

وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5 بالمئة للتضخم النقدي، يقترب التضخم في تركيا بالوقت الحالي من 15 بالمئة ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.