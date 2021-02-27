أنقرة (زمان التركية)- كشف جيم أوزان، مؤسس حزب الشباب أن الرئيس رجب طيب أردوغان لجأ إلى تغيير الدستور لأنه لا يمكن أن يكون مرشحًا رئاسيا مرة أخرى، بغير ذلك.

وأوضح أوزان والذي يعيش في الخارج منذ 11 عامًا، أنه تم انتخاب أردوغان مرتين، وبالتالي إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون السيد أردوغان مرشحًا مرة أخرى.

وتابع أوزان: “وفقا للدستور الحالي لا يمكن انتخاب شخصا واحدا إلا مرتين. هل يقول السيد الرئيس اليوم أنني أستطيع أن أكون مرشحاً بدون تغيير دستوري؟ لا يستطيع لأن الدستور واضح “.

وأشار أوزان إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، أوضح أن مرشح التحالف الرئاسي في عام 2023 هو رجب طيب أردوغان، فهل السيد بهجلي يتحدث دون أن يعرف الدستور؟ لا. يعرف السيد بهجلي الدستور جيدًا ويعرف جيدًا ما تعنيه تلك المادة في الدستور من عدم انتخاب شخص واحد أكثر من مرتين.

وتساءل أوزان قائلا: كم مرة تم تغيير الدستور؟ أنا لا أتذكر، لقد تغير كثيرًا. تم تغييره آخر مرة في عام 2017. أردوغان كتبت الدستور الذي تم تغييره في عام 2017، بعدها سوق هذا الدستور وأقنع به الأمة ودخل الدستور حيز التنفيذ. لماذا نغيره مرة أخرى الآن؟