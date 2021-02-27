أنقرة (زمان التركية)- حذر البروفيسور وعضو هيئة التدريس في معهد DEU للعلوم البحرية والتكنولوجيا، من أن جسر البسفور في تركيا خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأوضح البروفيسور دوغان ياشار من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في ارتفاع درجة حرارة الأرض خلافًا للاعتقاد السائد، بل في البرودة العالمية، لأن البرودة تعني الجفاف. البرودة تعني المجاعة.

وأضاف ياشار أنه تمامًا كما حدث في القرن التاسع عشر. سنعيش خلال الثلاث سنوات القادمة 2022 و2023 و 2024 فترة برودة. سيكون هناك استراحة من الحرارة . في هذا الكسر، سنرى البوسفور يتجمد.

وأشار البروفيسور التركي إلى أن عبور البوسفور سيتم سيرا على الأقدام. وآخر مرة حدثت هذه الظاهرة كانت في عام 1929.

وفي إشارة إلى المشاكل التي سيحدثها التبريد العالمي، قال البروفيسور التركي “ستكون المشكلة الأكثر أهمية هي الجفاف وستكون الأمطار منخفضة للغاية. ثانيًا، سيكون هناك انخفاض خطير في المنتجات الزراعية. بالنسبة للأناضول، يمكن أن تكون هذه فترة مفيدة للغاية. من خلال سياسة زراعية مناسبة، سنغلق عجز الحساب الجاري لدينا. لأنه في هذه الفترة، ستنحدر الأنهار الجليدية إلى وسط أوروبا. لن تكون هناك زراعة في شمال أوروبا. ستنخفض إنتاجيتنا أيضًا. سنحصل على 3 كيلوغرامات بدلاً من 10 كيلوغرامات. لكن ستظل هناك كفاءة في بلدنا. سوف نشتري القليل. ستكتسب المنتجات الزراعية التي ننتجها قيمة “.

وشدد ياشار على ضرورة استخدام الماء بحذر شديد، متابعا: “استخدمنا المياه الجوفية بقسوة شديدة. من الضروري تأطيرها بالقوانين. لقد كنت أقول منذ وقت طويل. يجب فصل مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار خاصة في المدن الكبرى. لا ينبغي إعطاء مياه الأمطار للبحر”.