أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، المعارض عن ارتفاع نسبة الانتحار خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

التقرير الذي استعرضته نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلجازدي، أوضح أنه كانت هناك زيادة بنسبة 48 في المائة في حالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية. و”كل أسبوع يموت مات ما لا يقل عن 65 مواطنًا في نظام حكم الرجل الواحد” .

وأضاف التقرير أن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.

كما يشير التقرير إلى أنه في حين أنهى 2030 شخص حياتهم لأسباب مختلفة في عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و 406 في عام 2019. تؤكد الحكومة أن 4 من كل 10 أشخاص الذين اختاروا الموت لا يعرف سبب انتحارهم. بعبارة أخرى، لم يتم منع 42٪ من حالات الانتحار في تركيا.

وبين عامي 2017 و 2019، عندما تم تغيير نظام الحكم الرئاسي، انتحر 9916 شخصًا. ويشكل هذا الرقم وحده 19٪ من 53 ألفاً و 425 حالة انتحار في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية، خلال الفترة 2002-2019.

يذكر أنه هناك أكثر من 10 حالات انتحار في الأيام العشرة الماضية ، والتي ظهرت عبر الصحافة.